Заборона імпорту з РФ і регулювання цін: рішення Ради в енергетиці

Ілюстративне фото (РБК-Україна)

Імпорт електроенергії з Росії заборонили через місяць після скандальної поправки

Верховна рада України ухвалила закон, який передбачає можливість регулювання цін на ринку електроенергії, а також вводить заборону на імпорт з Російської Федерації. РБК-Україна розбиралося, що зміниться з прийняттям цього закону.

Закон має врегулювати механізм виконання спецобов'язки щодо купівлі електроенергії за "зеленим" тарифом, а також не допустити неконтрольованого зростання цін та забезпечити постачання тепла в опалювальний період шляхом врегулювання питання роботи ТЕЦ на новому ринку електроенергії.

Заборона на імпорт з Росії

Закон встановлює заборону на продаж і постачання електроенергії, яка імпортується з Російської Федерації, за двосторонніми договорами та на внутрішньодобовому ринку. При цьому при загрозі надзвичайної ситуації в енергетичній системі України уряд зможе скасовувати цю заборону.

Аукціони про розподіл пропускної здатності зможуть скасувати

Також закон дає право регулятору анулювати результати річного аукціону щодо розподілу пропускної здатності на 2020 рік в частині зв'язків між Україною та країнами, які не є сторонами Енергетичного Співтовариства. При цьому гроші, які сплачені за пропускну здатність, будуть повернуті.

НКРЕКП зможе встановлювати граничні ціни

При великому коливанні цін на ринку "на добу вперед", внутрішньодобовому та балансуючому ринку НКРЕКП буде тимчасово обмежувати ціну на електроенергію для кожної торгової зони з відповідним обґрунтуванням. Рівень граничних цін буде мінімально впливати на ринкові, а доцільність установки і рівень граничних цін буде переглядатися не рідше одного разу на півроку.