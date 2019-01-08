Запрет на импорт в Украину еще одной продукции из РФ сегодня вступает в силу

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Запрещается ввоз на территорию Украины крахмало-паточной продукции из России

Постановление Кабинета министров, которым запрещен ввоз на таможенную территорию Украины крахмало-паточной продукции из Российской Федерации с сегодняшнего дня, 8 января 2019 года, вступает в силу. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на соответствующее постановление Кабинета министров от 27 декабря 2018 года, опубликованное в "Официальном вестнике Украины".

Отметим, постановление № 1154 "О внесении изменений в перечень товаров, запрещенных к ввозу на таможенную территорию Украины, происходящих из Российской Федерации" было опубликовано 29 декабря 2018 года и вступает в силу через 10 дней с момента опубликования.

Согласно документу, запрещается ввоз на территорию Украины крахмало-паточной продукции по кодам согласно УКТ ВЭД: 1108 12 00 00 (крахмал кукурузный), 1702 30 (глюкоза и сироп из глюкозы, без фруктозы или содержащие менее 20 мас.% фруктозы в сухом состоянии), 1702 40 (глюкоза и сироп из глюкозы, с содержанием в сухом состоянии не менее 20 мас.%, но менее 50 мас.% фруктозы, кроме инвертного сахара), 1702 90 50 00 (мальтодекстрин и мальтодекстриновий сироп) происхождением из РФ.

Напомним, Украина продлила запрет на ввоз российских товаров до 31 декабря 2019 года включительно. С 2016 года под действие санкций попали мясо и мясные продукты, рыба, молочные продукты, сыры плавленые, кофе, чай, зерно, кондитерские изделия и другие позиции.

Предполагается, что продление запрета будет способствовать экономическому противодействию Российской Федерации.

В свою очередь правительство Российской Федерации, 29 января расширило список украинских товаров, запрещенных к ввозу на территорию этой страны.