Заборона на імпорт в Україну ще однієї продукції з РФ сьогодні вступає в силу

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Забороняється ввезення на територію України крохмале-патокової продукції з Росії

Постанова Кабінету міністрів, яким заборонено ввезення на митну територію України крохмале-патокової продукції з Російської Федерації з сьогоднішнього дня, 8 січня 2019 року, вступає в силу. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на відповідну постанову Кабінету міністрів від 27 грудня 2018 року, опубліковану в "Офіційному віснику України".

Зазначимо, постанову № 1154 "Про внесення змін у перелік товарів, заборонених до ввезення на митну територію України, походять з Російської Федерації" було опубліковано 29 грудня 2018 року і набирає чинності через 10 днів з моменту опублікування.

Згідно з документом, забороняється ввезення на територію України крохмале-патокової продукції за кодами згідно з УКТ ЗЕД: 1108 12 00 00 (крохмаль кукурудзяний), 1702 30 (глюкоза та сироп з глюкози, без фруктози або з вмістом менш як 20 мас.% фруктози у сухому стані), 1702 40 (глюкоза та сироп з глюкози, з вмістом у сухому стані не менш як 20 мас.%, але менш як 50 мас.% фруктози, крім інвертного цукру), 1702 90 50 00 (мальтодекстрин і мальтодекстриновий сироп) походженням з РФ.

Нагадаємо, Україна продовжила заборона на ввезення російських товарів до 31 грудня 2019 року включно. З 2016 року під дію санкцій потрапили м'ясо і м'ясні продукти, риба, молочні продукти, сири плавлені, кава, чай, зерно, кондитерські вироби та інші позиції.

Передбачається, що продовження заборони сприятиме економічній протидії Російської Федерації.

У свою чергу уряд Російської Федерації, 29 січня розширив список українських товарів, заборонених до ввезення на територію цієї країни.