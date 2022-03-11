Запрет на импорт и препятствование займу: США ужесточили санкции против России

Соединенные Штаты Америки в очередной раз ужесточили санкции против Российской Федерации. В этот же раз запретили импорт на ряд продукций и заявили о дальнейшем препятствовании российским займам у Всемирного банка.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на слова президента США Джо Байдена.

Какие же санкции были введены на этот раз:

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