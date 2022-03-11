Заборона на імпорт та перешкоджання займу: США посилили санкції проти Росії

Сполучені Штати Америки вкотре посилили санкції проти Російської Федерації. Цього ж разу заборонили імпорт на низку продукцій та заявили про подальше перешкоджання російським позикам у Світового банку.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на слова президента США Джо Байдена.

Які ж санкції були введені цього разу:

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