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Заборона на імпорт та перешкоджання займу: США посилили санкції проти Росії

Автор: Сергій Пишкін

Сполучені Штати Америки вкотре посилили санкції проти Російської Федерації. Цього ж разу заборонили імпорт на низку продукцій та заявили про подальше перешкоджання російським позикам у Світового банку.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на слова президента США Джо Байдена.

Які ж санкції були введені цього разу:

  • США заборонили імпорт алкоголю, діамантів та морепродуктів з Росії;
  • заборонили поставки прикрас до території агресора;
  • Штати, ЄС й G7 планують скасувати режим сприяння у торгівлі з Росією;
  • країни G7 перешкоджатимуть займам з боку агресора у Світового банку, МВФ.

Війна Росії проти України триває шістнадцятий день. Всі подробиці російської агресії, ситуація в містах і міжнародна реакція - у текстовому онлайні РБК-Україна.

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