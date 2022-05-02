Австрия подтвердила готовность присоединиться к эмбарго нефти из РФ

Австрийское правительство поддержит запрет на покупку российской нефти в случае введения эмбарго Европейской комиссией. Эту позицию подтвердила министерка климата, окружающей среды и энергетики Леоноре Гевесслер.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на "Интерфакс" .

В случае принятия Еврокомиссией решения об эмбарго нефти из России Австрия присоединится к ограничениям. Ранее страна находилась в "группе риска" стран, которые могли наложить вето на подобный вид санкций.

"Пока предложения Еврокомиссии нет, но Австрия готова последовательно участвовать в нефтяном эмбарго, если комиссия и страны-участницы будут готовы его ввести", – заявила Гевесслер.

По словам министерши, страна подготовилась к такому шагу. Если раньше Австрия импортировала из России 10% потребностей в нефти, то с начала войны против Украины провела работу по диверсификации источников. В марте австрийские компании вообще не покупали нефть из РФ.