Австрия подтвердила готовность присоединиться к эмбарго нефти из РФ
Австрийское правительство поддержит запрет на покупку российской нефти в случае введения эмбарго Европейской комиссией. Эту позицию подтвердила министерка климата, окружающей среды и энергетики Леоноре Гевесслер.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на "Интерфакс".
В случае принятия Еврокомиссией решения об эмбарго нефти из России Австрия присоединится к ограничениям. Ранее страна находилась в "группе риска" стран, которые могли наложить вето на подобный вид санкций.
"Пока предложения Еврокомиссии нет, но Австрия готова последовательно участвовать в нефтяном эмбарго, если комиссия и страны-участницы будут готовы его ввести", – заявила Гевесслер.
По словам министерши, страна подготовилась к такому шагу. Если раньше Австрия импортировала из России 10% потребностей в нефти, то с начала войны против Украины провела работу по диверсификации источников. В марте австрийские компании вообще не покупали нефть из РФ.
К слову, Евросоюз готов ввести новый пакет санкций против РФ до 9 мая.
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