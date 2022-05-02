ru ua
Пн, 02 мая News Daily Lite Styler Travel
Война России с Украиной Зеленский заявления Донбасс новости Мариуполь новости Харьков новости Киев новости Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны
News Новости Украины Коронавирус Олимпиада 2022 Местные выборы Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Hi-tech Энергетика Транспорт Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Travel Беженцам Новости авиации Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Дети Мнения
Lite Новости шоу-бизнеса Мода Красота Стиль жизни Афиша Еда Колонки Auto Мировой автопром Авторынок Украины Электромобили Тест-драйвы Законодательство Технологии и инновации Ретро Курьезы Лайфхаки
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы Статьи
Realty Новостройки Вторичный рынок Аренда Загородная недвижимость Коммерческая недвижимость Город Регионы Точка зрения Дизайн Зарубежная недвижимость

Австрия подтвердила готовность присоединиться к эмбарго нефти из РФ

Новина українською →
Брюссель, Понедельник 02 мая 2022 17:50
Австрия подтвердила готовность присоединиться к эмбарго нефти из РФ Фото: Леоноре Гевесслер (twitter.com/lgewessler)
Автор: Антон Федорцив

Австрийское правительство поддержит запрет на покупку российской нефти в случае введения эмбарго Европейской комиссией. Эту позицию подтвердила министерка климата, окружающей среды и энергетики Леоноре Гевесслер.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на "Интерфакс".

В случае принятия Еврокомиссией решения об эмбарго нефти из России Австрия присоединится к ограничениям. Ранее страна находилась в "группе риска" стран, которые могли наложить вето на подобный вид санкций.

"Пока предложения Еврокомиссии нет, но Австрия готова последовательно участвовать в нефтяном эмбарго, если комиссия и страны-участницы будут готовы его ввести", – заявила Гевесслер.

По словам министерши, страна подготовилась к такому шагу. Если раньше Австрия импортировала из России 10% потребностей в нефти, то с начала войны против Украины провела работу по диверсификации источников. В марте австрийские компании вообще не покупали нефть из РФ.

К слову, Евросоюз готов ввести новый пакет санкций против РФ до 9 мая.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Еврокомиссия Евросоюз Российская Федерация Австрия Нефть Санкции против России
NEWS
68-й день войны России против Украины. Что происходит сейчас: онлайн
68-й день войны России против Украины. Что происходит сейчас: онлайн
DAILY
Месяц после Стамбула. Получит ли Украина "гарантии безопасности" от Запада
Милан Леличполитический обозреватель РБК-Украина Месяц после Стамбула. Получит ли Украина "гарантии безопасности" от Запада