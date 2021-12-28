ru ua
Вт, 28 декабря News Daily Lite Styler Travel Auto Realty
News Новости Украины Коронавирус Олимпиада 2020 Местные выборы Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Hi-tech Энергетика Транспорт Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Travel Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Дети Мнения
Lite Новости шоу-бизнеса Мода Красота Стиль жизни Афиша Еда Auto Мировой автопром Авторынок Украины Электромобили Тест-драйвы Законодательство Технологии и инновации Ретро Курьезы
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы Статьи
Realty Новостройки Вторичный рынок Аренда Загородная недвижимость Коммерческая недвижимость Город Регионы Точка зрения Дизайн Зарубежная недвижимость

Запрет асбеста будет иметь серьезные последствия, - эксперты

Новина українською →
Киев, Вторник 28 декабря 2021 18:04
Запрет асбеста будет иметь серьезные последствия, - эксперты Фото: запрет асбеста будет иметь серьезные последствия (asiaplustj.info)
Автор: Наталия Гурковская

Запрет использования асбеста, инициированный в законопроекте "Об общественном здоровье" (№ 4142), на самом деле является запретом на производство и использование шифера, так как свыше 95% всего импортируемого хризотилового асбеста используется для производства этого кровельного материала.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на статью "Обозреватель".

Как отмечает издание, данные по заболеваемости и смертности от использования шифера населением в Украине отсутствуют, так как он является безопасным материалом, состоящим на 85% из цемента и на 10% из волокон хризотил-асбеста, которые связаны в цементной матрице и не способны выделяться в каких-либо опасных концентрациях из материала.

По мнению отраслевых экспертов, замена асбеста при производстве шифера другими волокнами-заменителями, такими как целлюлоза и PVA, проблематична, поскольку волокнистоцементная матрица становится менее прочной, чем у традиционного асбестового шифера. Лабораторные испытания показывают, что фактическая разрушающая нагрузка у безасбестового шифера в среднем на 40–45% ниже, чем у асбестового.

Безасбестовый шифер также является имитацией традиционного шифера, так как значительно уступает по прочности, себестоимость производства выше, не известна долговечность и нет информации о том, как часто придется менять такой материал, пишет издание.

В то же время запрет шифера может привести к потере сотен рабочих мест в отрасли, люди, особенно в сельской местности, лишатся возможности приобретать самый доступный кровельный материал, пострадают сельхозпроизводители.

Серьезной проблемой также станет вопрос замены и утилизации шифера, хоть в законопроекте № 4142 запрет напрямую не устанавливает обязательства замены шиферной кровли.

Под давлением общественности, напуганной опасностью асбеста, власть будет вынуждена удалять шифер с социальных объектов и заменять его на более дорогую кровлю, а также утилизировать как опасные отходы, ведь в случае признания шифера опасным материалом изменится и класс опасности отхода (с 4 на 1), то есть утилизировать его станет гораздо дороже, потребуется строительство полигонов.

Напомним, по данным исследования Института экономики и прогнозирования НАН Украины расходы от предполагаемого запрета использования хризотила в Украине составят 854,9 млрд грн при худшем сценарии, предполагающем полную замену и утилизацию существующих шиферных кровель в стране.

Данные социологического опроса компании Pollster среди жителей сельской местности Украины, являющихся основными потребителями шифера, демонстрируют, что 79% опрошенных респондентов не поддерживают или не определились относительно запрета шифера в Украине.

Читайте РБК-Украина в Google News
экспорт металлолома
NEWS
"На такую уловку нельзя поддаваться". Премьер Эстонии против "гарантий безопасности" для РФ
"На такую уловку нельзя поддаваться". Премьер Эстонии против "гарантий безопасности" для РФ
DAILY
Без импорта в Новый год. Грозит ли Украине зимой дефицит газа
Юрий Дощатовспециальный корреспондент Без импорта в Новый год. Грозит ли Украине зимой дефицит газа