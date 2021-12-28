Заборона азбесту матиме серйозні наслідки, - експерти

Заборона використання азбесту, ініційована у законопроекті " Про громадське здоров'я" (№ 4142) , насправді є забороною на виробництво та використання шиферу, оскільки понад 95% всього хризотилового азбесту, що імпортується, використовується для виробництва цього покрівельного матеріалу.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на статтю " Обозреватель ".

Як зазначає видання, дані щодо захворюваності та смертності від використання шиферу населенням в Україні відсутні, оскільки він є безпечним матеріалом, що складається на 85% з цементу та на 10% з волокон хризотил-азбесту, які пов'язані в цементній матриці та не здатні виділятися у будь-які небезпечні концентрації з матеріалу.

На думку галузевих експертів, заміна азбесту при виробництві шиферу іншими волокнами-замінниками, такими як целюлоза та PVA, проблематична, оскільки волокнистоцементна матриця стає менш міцною, ніж у традиційного шиферу азбесту. Лабораторні випробування показують, що фактичне руйнівне навантаження у безасбестового шиферу в середньому на 40-45% нижче, ніж у азбестового.

Безасбестовий шифер також є імітацією традиційного шиферу, оскільки значно поступається за міцністю, собівартість виробництва вища, не відома довговічність і немає інформації про те, як часто доведеться міняти такий матеріал, пише видання.

У той же час заборона шиферу може призвести до втрати сотень робочих місць у галузі, люди, особливо в сільській місцевості, втратять можливість купувати найдоступніший покрівельний матеріал, постраждають сільгоспвиробники.

Серйозною проблемою також стане питання заміни та утилізації шиферу, хоч у законопроекті №4142 заборона безпосередньо не встановлює зобов'язання заміни шиферної покрівлі.

Під тиском громадськості, наляканої небезпекою азбесту, влада буде змушена видаляти шифер із соціальних об'єктів та замінювати його на більш дорогу покрівлю, а також утилізувати як небезпечні відходи, адже у разі визнання шиферу небезпечним матеріалом зміниться і клас небезпеки відходу (з 4 на 1), тобто утилізувати його стане набагато дорожче, буде потрібно будівництво полігонів.