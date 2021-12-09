79% украинцев не поддерживают или не определились с вопросом запрета шифера в Украине, - опрос

Компания Pollster провела социологическое исследование, целью которого было выяснить отношение украинцев, проживающих в сельской местности, к предложению о запрете использования шифера, а также узнать, почему украинцы отдают предпочтение именно этому материалу и насколько широко используют этот кровельный материал в селе.

Опрос проводился среди жителей сельской местности, которые являются основными потребителями шифера.

Итак, 46% опрошенных респондентов не поддерживают идею о запрете шифера, 33% респондентов не определились со своим отношением к вопросу и лишь 22% - поддерживают предложение о запрете. Похожие результаты получены и в отношении восприятия опасности шифера для здоровья: 49% респондентов считают его безопасным материалом, 27% - таким, что представляет опасность, а почти четверть украинцев (24%) пока не определились с ответом на этот вопрос.

В то же время используют данную кровлю хотя бы на одном из зданий в своих хозяйствах 9 из 10 опрошенных (89%), а для 67% это вообще основной материал для покрытия крыши. Цена (48%), долговечность (44%) и прочность (32%) – основные названные респондентами причины выбора именно шифера, а не альтернативных видов кровли. Интересно, что лишь для 17% респондентов решающим фактором является экологичность.

Результаты проведенного опроса отражают мнение респондентов относительно того, действительно ли запрет шифера – взвешенный и оправданный шаг для Украины.

Согласно экспертным данным, около 60% процентов кровельного фонда в стране покрыто шифером. Всего более чем за столетнюю историю на крышах установлено более 1 млрд. кв. метров шифера. На предприятиях по производству шифера и смежных отраслях задействованы сотни работников. При этом данные по заболеваемости населения от использования шифера отсутствуют.