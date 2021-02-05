ru
ua

News
+
-

Новости Украины
Коронавирус
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Travel
+
-

Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Личный опыт
Уикенд
Дети

Запрет "акустического насилия" в транспорте: комитет дал вывод по закону

Автор: Юлия Струк

В Украине хотят запретить "акустическое насилие" в общественном транспорте. Комитет по вопросам европейской интеграции Украины в Европейский союз поддержал соответствующий закон №3006.

Самые читаемые новости

Об этом сообщает информационное управление Аппарата Верховной рады.

Документ предусматривает запрет трансляции в салонах рейсовых автобусов музыки, фильмов или других звуков, кроме информации о самой поездке. Звук может транслироваться лишь на индивидуальные наушники пассажиров.

В нерегулярных автобусных перевозках или такси трансляция допускается по согласию всех пассажиров.

"По заключению комитета, указанный законопроект не противоречит международно-правовым обязательствам Украины", - сказано в сообщении.

Напомним, ранее стало известно, что Рада может запретить "акустическое насилие" в общественном транспорте - комитет приступил к работе над документом.

Как писало РБК-Украина, согласно данным Государственной службы статистики проезд в городском транспорте за год подорожал 7,8% - с 5,1 гривны до 5,5 гривны.

Прогноз погоды
Читайте РБК-Украина в Google News
Новости Украины транспортмузыкаВерховная Рада