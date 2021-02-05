Заборона "акустичного насильства" в транспорті: комітет дав висновок по закону

Фото: маршрутки (Віталій Носач/РБК-Україна)

В Україні хочуть заборонити "акустичне насильство" в громадському транспорті. Комітет з питань європейської інтеграції України в Європейський союз підтримав відповідний закон №3006.

Про це повідомляє інформаційне управління Апарату Верховної ради.

Документ передбачає заборону трансляції у салонах рейсових автобусів музики, фільмів або інших звуків, крім інформації про саму поїздку. Звук може транслюватися лише на індивідуальні навушники пасажирів.

У нерегулярних автобусних перевезеннях або таксі трансляція допускається за згодою усіх пасажирів.

"За висновком комітету, зазначений законопроект не суперечить міжнародно-правовим зобов'язанням України", - сказано в повідомленні.

Нагадаємо, раніше стало відомо, що Рада може заборонити "акустичне насильство" в громадському транспорті - комітет приступив до роботи над документом.

Як писало РБК-Україна, згідно з даними Державної служби статистики проїзд в міському транспорті за рік подорожчав 7,8% - з 5,1 гривні до 5,5 гривні.