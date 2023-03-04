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Заработает летом. Прокуроры подписали соглашение о запуске Центра расследования преступлений РФ

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Суббота 04 марта 2023 20:55
Заработает летом. Прокуроры подписали соглашение о запуске Центра расследования преступлений РФ Фото: генеральный прокурор Украины Андрей Костин (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Дмитрий Браславский

В субботу, 4 марта, прокуроры стран-членов совместной следственной группы подписали соглашение о запуске Центра расследования преступлений РФ.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на страницу Офиса генерального прокурора.

Создание Международного центра по преследованию преступлений агрессии РФ инициировал Офис генерального прокурора при поддержке Евроюста, Международного уголовного суда и в партнерстве с Литвой, Польшей, Латвией, Эстонией, Словакией и Румынией.

Заработает летом. Прокуроры подписали соглашение о запуске Центра расследования преступлений РФ

"Мы ощущаем поддержку и сплоченность наших международных партнеров ради нашей главной цели - привлечение к ответственности агрессора. Открытие международного центра в Гааге - еще один юридический шаг для этого. Мы поставили перед собой амбициозные задачи. Я надеюсь, что Международный центр в Гааге заработает уже летом ", - сказал генеральный прокурор Украины Андрей Костин.

Генеральные прокуроры стран-членов совместной следственной группы обсудили организационные и операционные детали для начала Центра. В Гааге будут работать прокуроры и следователи стран-участниц совместной следственной группы, рассматривается возможность привлечения прокуроров из других стран. В будущем к работе Международного центра могут быть привлечены эксперты.

"Создание Центра поможет обеспечить тесное сотрудничество между партнерами. Евроюст готов предоставить техническую помощь для начала его работы", - сказал президент Евроюста Ладислав Хамран.

Ранее Костин заявлял, что Международный центр расследования преступлений агрессии в Гааге откроется летом 2023 года.

Ранее РБК-Украина сообщало о том, что Европейский судебный орган Евроюст объявил о создании в Гааге центра расследования преступлений России против Украины.

Также ранее мы писали, что в Нидерландах будет создан Международный центр по уголовному преследованию за агрессию РФ против Украины, а также будет создан реестр преступлений.

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