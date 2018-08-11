В заповеднике в Николаевской области браконьеры вылавливали креветки в промышленных масштабах

Трое должностных лиц организовали вылов креветок и каналы сбыта

В Николаевской области правоохранители разоблачили трех должностных лиц заповедника, которые организовали браконьерский вылов креветок в промышленных масштабах. Об этом говорится в сообщении отдела коммуникации полиции Николаевской области.

Правоохранители получили оперативную информацию о том, что должностные лица национального природного парка "Белобережье Святослава" систематически вылавливают креветки в больших размерах. Для разоблачения браконьеров полиция организовала спецоперацию с участием более 30 сотрудников, спецтранспорта пограничников и ведомственного катера полиции.

"Злоумышленников разоблачили с незаконным уловом прямо на побережье. В служебном автомобиле работников национального природного парка "Белобережье Святослава" правоохранители обнаружили загружены креветки в количестве более 22 тысяч особей и принадлежности для вылова", - отметили в полиции.

Также был остановлен автомобиль "Нива", в салоне которого местные жители - браконьеры - везли свыше 37 тысяч особей креветок и орудия вылова. Полицейские перечислили креветки и изъяли их, сдав в специализированный рибоприймального пункта на хранение.

"Во время ряда обысков, в том числе и по месту проживания злоумышленников, правоохранители изъяли 50 сеток и 11 сетей для лова креветок, а также 12 мешков с уже готовыми к употреблению креветками", - отметили в полиции.

Фото: задержание браконьеров (npu.gov.ua)

Пока преступление квалифицировано как незаконное занятие рыбным хозяйством (ч.1 ст. 249 Уголовного кодекса Украины). Также продолжается расследование уголовного производства начатого по ч. 2 ст. 364-1 Уголовного кодекса Украины "Злоупотребление полномочиями должностным лицом юридического лица частного права". Максимальное наказание предусматривает лишение свободы от трех до шести лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет.

"В ходе досудебного расследования возможна переквалификация или дополнительная квалификация действиям должностных лиц национального парка", - уточнили в полиции.

Ущерб государству за незаконный вылов креветок устанавливается.

Напомним, 31 мая 2018 года Государственное Агентство рыбного хозяйства Украины сообщило, что установило с начала июня запрет на промышленный вылов креветок, мидий и рапанов в Черном море.