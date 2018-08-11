У заповіднику в Миколаївській області браконьєри виловлювали креветки в промислових масштабах

Троє посадовців організували вилов креветок та канали збуту

У Миколаївській області правоохоронці викрили трьох посадовців заповідника, які організували браконьєрський вилов креветок у промислових масштабах. Про це йдеться у повідомленні відділу комунікації поліції Миколаївської області.

Правоохоронці отримали оперативну інформацію про те, що посадовці національного природного парку "Білобережжя Святослава" систематично виловлюють креветки у великих розмірах. Для викриття браконьєрів поліція організувала спецоперацію за участю понад 30 співробітників, спецтранспорту прикордонників і відомчого катеру поліції.

"Зловмисників викрили із незаконним уловом просто на узбережжі. У службовому автомобілі працівників національного природного парку "Білобережжя Святослава" правоохоронці виявили завантажені креветки у кількості понад 22 тисячі особин та приладдя для вилову", - зазначили в поліції.

Також було зупинено автомобіль "Нива", у салоні якого місцеві мешканці - браконьєри - везли понад 37 тисяч особин креветок та знаряддя вилову. Поліцейські перерахували креветки та вилучили їх, здавши до спеціалізованого рибоприймального пункту на зберігання.

"Під час ряду обшуків, у тому числі і за місцем мешкання зловмисників, правоохоронці вилучили 50 сіток та 11 ятерів для вилову креветок, а також 12 мішків із вже готовими до вживання креветками", - зазначили в поліції.

Фото: затримання браконьєрів (npu.gov.ua)

Наразі злочин кваліфіковано як незаконне зайняття рибним господарством (ч.1 ст. 249 Кримінального кодексу України). Також триває розслідування кримінального провадження розпочатого за ч. 2 ст. 364-1 Кримінального кодексу України "Зловживання повноваженнями службовою особою юридичної особи приватного права". Максимальне покарання передбачає позбавлення волі від трьох до шести років, з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років.

"У ході досудового розслідування можлива перекваліфікація або додаткова кваліфікація діям службових осіб національного парку", - уточнили в поліції.

Збиток державі за незаконний вилов креветок встановлюється.

Нагадаємо, 31 травня 2018 року Державне Агентство рибного господарства України повідомило, що встановило з початку червня заборону на промисловий вилов креветок, мідій і рапанів у Чорному морі.