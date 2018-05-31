Социальные страницы
Курси валют
USD
26.35
Курс доллара
Покупка 25.91
Продажа 26.35
Межбанк ASK 26.88
Межбанк BID 26.84
НБУ 2632.96
Форекс EUR/USD 1.2473
EUR
32.48
Курс евро
Покупка 31.83
Продажа 32.48
Межбанк ASK 33.59
Межбанк BID 33.54
НБУ 3240.64
Форекс EUR/USD 1.2473
RUB
4.64
Курс рубля
Покупка 4.24
Продажа 4.64
НБУ 4.58
Форекс EUR/USD 1.2473
USD
26.35
Курс доллара
Покупка 25.91
Продажа 26.35
Межбанк ASK 26.88
Межбанк BID 26.84
НБУ 2632.96
Форекс EUR/USD 1.2473
EUR
32.48
Курс евро
Покупка 31.83
Продажа 32.48
Межбанк ASK 33.59
Межбанк BID 33.54
НБУ 3240.64
Форекс EUR/USD 1.2473
RUB
4.64
Курс рубля
Покупка 4.24
Продажа 4.64
НБУ 4.58
Форекс EUR/USD 1.2473
News
АПК
Daily
Точка зору
Лонгріди
Styler
Інтерв'ю

У Чорному морі заборонили промисловий вилов мідій та креветок

НовиниСуспільство    31.05.2018 - 22:07
Ілюстративне фото (Pixabay/Detmold)
Ілюстративне фото (Pixabay/Detmold)

Вилов мідій та креветок заборонений на два місяці

Державне Агентство рибного господарства України (Держрибагентство) встановило заборону з початку червня на промисловий вилов креветок, мідій і рапанів в Чорному морі. Про це йдеться в наказі Чорноморського басейнового управління Держрибагентства.

Повідомляється, що заборона буде діяти протягом двох місяців, зокрема, заборона триватиме з 1 червня по 31 липня.

Відзначимо, що заборона не поширюється на вилов мідій і рапанів скребками, сачками, щипцями, збором руками протягом усього року.

Крім того, з 1 червня по 31 липня в акваторії Чорного моря заборонено вилов креветок з допомогою ятерів.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що Міністерство інфраструктури України буде звертатися в РНБО із закликом заборонити вхід російських судів у внутрішні водні шляхи України.

Суд визнав заступника голови Держрибагентства винним у вчиненні адмінправопорушення В акваторію Чорного моря увійшла група військових кораблів НАТО
Теги публікації: Черное море, Госрыбагентство  Популярні теги: Київ, Порошенко Петро, новости Украины, пенсионная реформа, ООС
Бабченко живий: реакція соцмереж на блискучу спецоперацію силовиків
"Останній випадок був кричущим": в Єгипті розповіли про різницю між українськими та російськими туристами
"Бийте хо*лов": у київській маршрутці помітили сепаратиста
У центрі Києва осквернили банер з обличчям Степана Бандери (фото)
On Top