У Чорному морі заборонили промисловий вилов мідій та креветок

Вилов мідій та креветок заборонений на два місяці

Державне Агентство рибного господарства України (Держрибагентство) встановило заборону з початку червня на промисловий вилов креветок, мідій і рапанів в Чорному морі. Про це йдеться в наказі Чорноморського басейнового управління Держрибагентства.

Повідомляється, що заборона буде діяти протягом двох місяців, зокрема, заборона триватиме з 1 червня по 31 липня.

Відзначимо, що заборона не поширюється на вилов мідій і рапанів скребками, сачками, щипцями, збором руками протягом усього року.

Крім того, з 1 червня по 31 липня в акваторії Чорного моря заборонено вилов креветок з допомогою ятерів.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що Міністерство інфраструктури України буде звертатися в РНБО із закликом заборонити вхід російських судів у внутрішні водні шляхи України.