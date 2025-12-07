У Запоріжжі пролунали вибухи: на місто летіли ракети

У Запоріжжі ввечері, 7 грудня, пролунали вибухи на тлі ракетної небезпеки. У місті спостерігаються перебої зі світлом.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram "Суспільне Запоріжжя".

"У Запоріжжі пролунали звуки вибухів, повідомляють кореспонденти Суспільного", - йдеться у повідомленні о 21:36.

Перед цим глава Запорізької ОВА Іван Федоров попередив, що в області оголосили тривогу та існує загроза ударів швидкісними ракетами.

Водночас Повітряні сили ЗСУ писали, що в напрямку Запоріжжя зафіксовано швидкісні цілі, після чого закликали мешканців бути в укритті.

Після вибухів низка місцевих каналів писали, що у Запоріжжі та Нижній Хортиці спостерігаються перебої зі світлом.

Де оголосили тривогу

Станом на 21:50 карта повітряних тривог має такий вигляд. Як можна побачити, сигнал продовжується у Київській, Чернігівській, Сумській, Полтавській, Одеській, Миколаївській, Херсонській, Запорізькій, Харківській, Дніпропетровській та Донецькій областях.