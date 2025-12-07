ua en ru
У Запоріжжі пролунали вибухи: на місто летіли ракети

Неділя 07 грудня 2025 21:50
UA EN RU
У Запоріжжі пролунали вибухи: на місто летіли ракети Фото: у місті та області є проблеми зі світлом після вибухів (Getty Images)
Автор: Едуард Ткач

У Запоріжжі ввечері, 7 грудня, пролунали вибухи на тлі ракетної небезпеки. У місті спостерігаються перебої зі світлом.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram "Суспільне Запоріжжя".

"У Запоріжжі пролунали звуки вибухів, повідомляють кореспонденти Суспільного", - йдеться у повідомленні о 21:36.

Перед цим глава Запорізької ОВА Іван Федоров попередив, що в області оголосили тривогу та існує загроза ударів швидкісними ракетами.

Водночас Повітряні сили ЗСУ писали, що в напрямку Запоріжжя зафіксовано швидкісні цілі, після чого закликали мешканців бути в укритті.

Після вибухів низка місцевих каналів писали, що у Запоріжжі та Нижній Хортиці спостерігаються перебої зі світлом.

Де оголосили тривогу

Станом на 21:50 карта повітряних тривог має такий вигляд. Як можна побачити, сигнал продовжується у Київській, Чернігівській, Сумській, Полтавській, Одеській, Миколаївській, Херсонській, Запорізькій, Харківській, Дніпропетровській та Донецькій областях.

У Запоріжжі пролунали вибухи: на місто летіли ракети

Обстріли Запоріжжя

Нагадаємо, що росіяни регулярно атакують Запоріжжя, застосовуючи для ударів дрони, ракети та авіабомби.

Так, наприклад, росіяни прямо сьогодні вранці завдали удару КАБами по Запоріжжю та Запорізькій області. В результаті обстрілу були пошкоджені приватні будинки, господарські споруди та лінії електропередач.

Також ми писали, що ворог масово атакував Запоріжжя ввечері, 25 листопада. Зокрема, через обстріли були пошкоджені десятки будинків, і ще два десятки людей постраждали.

Війна в Україні
