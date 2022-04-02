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Из Запорожья в Бердянск отправилась колонна автобусов для эвакуации людей

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Запорожская область, Суббота 02 апреля 2022 10:34
Из Запорожья в Бердянск отправилась колонна автобусов для эвакуации людей Фото: из Запорожья отправилась эвакуационная колонна (Getty Images)
Автор: Наталья Юрченко

Из Запорожья в Бердянск отправилась колонна автобусов для эвакуации мирных жителей. Они вывезут желающих, а также жителей Мариуполя, которые покинули город самостоятельно.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Мариупольский городской совет.

Колонну из 10 автобусов сопровождают автомобили Государственной службы по чрезвычайным ситуациям. Информация о прибытии и начале эвакуация будет известна позже.

Напомним, сегодня в Украине согласовано 7 гуманитарных коридоров. В частности, жители Мариуполя смогут покинуть город на собственном транспорте.

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