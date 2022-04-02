Із Запоріжжя до Бердянська вирушила колона автобусів для евакуації людей
Фото: із Запоріжжя вирушила евакуаційна колона (Getty Images)
Із Запоріжжя до Бердянська вирушила колона автобусів для евакуації мирних жителів. Вони вивезуть бажаючих, а також жителів Маріуполя, які покинули місто самостійно.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Маріупольську міську раду.
Колону з 10 автобусів супроводжують автомобілів Державної служби з надзвичайних ситуацій. Інформація про прибуття та початок евакуація буде відома пізніше.
Нагадаємо, сьогодні в Україні погоджено 7 гуманітарних коридорів. Зокрема, жителі Маріуполя зможуть покинути місто на власному транспорті.
Термінові і важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.