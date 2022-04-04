На Запорожскую АЭС приедут пропагандисты из России, которые выдают себя за журналистов, - Энергоатом

Сегодня на Запорожскую АЭС приедет около 20 пропагандистов из России, которые выдают себя за журналистов.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Энергоатом.

"Каратели требуют от наших атомщиков предоставлять для российских журналистов комментарии о счастливой жизни под оккупацией, но те отказываются и посылают россиян вслед за их кораблем", - говорится в сообщении.

Сообщается, что россияне собираются снимать для росТВ видео с якобы спокойным и безопасным рабочим процессом.

Ранее мы сообщали, что украинские АЭС переводят в парижский Центр.

Также мы писали, что на Запорожской АЭС 11 сотрудников Росатома.

Все оперативные и только проверенные новости без российской пропаганды и фейков - в группах РБК-Украина в Telegram и Viber. Присоединяйся!

Победа будет за нами! Слава Украине!