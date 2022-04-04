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На Запорізьку АЕС приїдуть пропагандисти із Росії, які видають себе за журналістів, - Енергоатом

Запорізька АЕС (GettyImages)
Автор: Тетяна Самарук

Сьогодні на Запорізьку АЕС приїде близько 20 пропагандистів із Росії, які видають себе за журналістів.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Енергоатом.

Повідомляється, що росіяни збираються знімати для росТБ відео з нібито спокійним і безпечним робочим процесом.

"Карателі вимагають від наших атомників надавати для російських журналістів коментарі про щасливе життя під окупацією, але ті відмовляються і посилають росіян услід за їхнім кораблем", - йдеться у повідомленні.

Раніше ми повідомляли, що українські АЕС переводять до Паризького центру.

Також ми писали, що на Запорізькій АЕС 11 співробітників Росатому.

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Запорожская АЭС