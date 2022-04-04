ru ua
Пн, 04 квітня News Daily Lite Styler Travel Auto Realty
Війна Росії з Україною Зеленський заяви Київ новини Харків новини Маріуполь новини Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни
News Новини України Коронавірус Олімпіада 2022 Місцеві вибори Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Hi-tech Енергетика Транспорт Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Travel Біженцям Новини авіації Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Діти Точки зору
Lite Новини шоу-бізнесу Мода Краса Стиль життя Афіша Їжа Колонки Auto Світовий автопром Авторинок України Електромобілі Тест-драйви Законодавство Технології та інновації Ретро Курйози Лайфхакі
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори Статті
Realty Новобудови Вторинний ринок Оренда Заміська нерухомість Комерційна нерухомість Місто Регіони Точка зору Дизайн Зарубіжна нерухомість

На Запорізьку АЕС приїдуть пропагандисти із Росії, які видають себе за журналістів, - Енергоатом

Новость на русском →
Понеділок 04 квітня 2022 17:30
На Запорізьку АЕС приїдуть пропагандисти із Росії, які видають себе за журналістів, - Енергоатом Запорізька АЕС (GettyImages)
Автор: Тетяна Самарук

Сьогодні на Запорізьку АЕС приїде близько 20 пропагандистів із Росії, які видають себе за журналістів.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Енергоатом.

Повідомляється, що росіяни збираються знімати для росТБ відео з нібито спокійним і безпечним робочим процесом.

"Карателі вимагають від наших атомників надавати для російських журналістів коментарі про щасливе життя під окупацією, але ті відмовляються і посилають росіян услід за їхнім кораблем", - йдеться у повідомленні.

Раніше ми повідомляли, що українські АЕС переводять до Паризького центру.

Також ми писали, що на Запорізькій АЕС 11 співробітників Росатому.

Всі оперативні і тільки перевірені новини без російської пропаганди і фейків - в групах РБК-Україна в Telegram і Viber. Приєднуйся!

Перемога буде за нами! Слава Україні!

Читайте РБК-Україна в Google News
Запорожская АЭС
NEWS
40-й день війни Росії проти України. Що відбувається зараз: онлайн
40-й день війни Росії проти України. Що відбувається зараз: онлайн
DAILY
Терор, репресії та погрози. Як окупанти нав'язують "русский мир" в Україні
Уляна Безпалькокореспондент РБК-Україна Терор, репресії та погрози. Як окупанти нав'язують "русский мир" в Україні