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На Запорожскую АЭС прибыло 11 сотрудников Росатома: среди них инженеры

Автор: Наталья Юрченко

На Запорожскую АЭС 11 марта прибыли 11 сотрудников Росатома. Среди них инженеры Балаковской и Ростовской АЭС.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Энергоатом.

"Вчера на Запорожскую АЭС прибыло 11 гражданских лиц из Росатома. Среди них был идентифицирован главный инженер Балаковской АЭС Олег Романенко и заместитель главного инженера по ремонтам Ростовской АЭС Иван Малахов", - говорится в сообщении.

Представитель группы сообщил, что их направили для оценки ядерной и радиационной безопасности. Однако другой причиной их прибытия может быть то, что сотрудники Запорожской АЭС отказались сотрудничать с оккупантами.

"Другой представитель оккупантов, который представился руководителем "военно-гражданской администрации", заявил, что это территория РФ и будет таким навсегда, а Запорожская АЭС уже относится к системе управления концерна Росатом", - добавили в Энергоатоме.

Напомним, сегодня российские оккупанты заявили, что захваченная Запорожская АЭС якобы стала собственность Росатома.

Кроме того, вчера Энергоатом сообщил, что оккупанты превратили Запорожскую АЭС в военную базу.

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