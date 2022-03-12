На Запорізьку АЕС прибуло 11 співробітників Росатому: серед них інженери

На Запорізьку АЕС 11 березня прибули 11 співробітників Росатому. Серед них інженери Балаковської та Ростовської АЕС.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Енергоатом.
"Вчора на Запорізьку АЕС прибуло 11 цивільних осіб із Росатому. Серед них було ідентифіковано головного інженера Балаковської АЕС Олега Романенка та заступника головного інженера з ремонтів Ростовської АЕС Івана Малахова", - йдеться у повідомленні.
Представник групи повідомив, що їх направили для оцінки ядерної та радіаційної безпеки. Проте іншою причиною їх прибуття може бути те, що співробітників Запорізької АЕС відмовилися співпрацювати з окупантами.
"Інший представник окупантів, який представився керівником "військово-цивільної адміністрації", заявив, що це територія РФ і буде такою назавжди, а Запорізька АЕС уже належить до системи управління концерну Росатом", - додали в Енергоатомі.
Нагадаємо, сьогодні російські окупанти заявили, що захоплена Запорізька АЕС нібито стала власність Росатому.
Крім того, вчора Енергоатом повідомив, що окупанти перетворили Запорізьку АЕС на військову базу.
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