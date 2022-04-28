Запорожскую АЭС перевели на минимальный уровень мощности: названа причина

Запорожскую атомную электростанцию, которая временно находится под контролем оккупантов, перевели на минимальный уровень мощности для обеспечения только собственных нужд. Причиной этого стало повреждение высоковольтной линии.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Энергоатом.
Отмечается, что на южном направлении было повреждено высоковольтную линию 330 кВ. Из-за этого АЭС начала работать только для собственных нужд.
"Запорожскую АЭС для обеспечения устойчивой работы энергосистемы перевели на уровень мощности, при котором обеспечивается только питание собственных нужд", - говорится в сообщении.
Напомним, 26 апреля над Запорожской АЭС зафиксировали две крылатые ракеты российской армии.
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