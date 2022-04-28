RU

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Колонки

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Auto
+
-

Світовий автопром
Авторинок України
Електромобілі
Тест-драйви
Законодавство
Технології та інновації
Ретро
Курйози
Лайфхакі

Realty
+
-

Новобудови
Вторинний ринок
Оренда
Заміська нерухомість
Комерційна нерухомість
Місто
Регіони
Точка зору
Дизайн
Зарубіжна нерухомість

Travel
+
-

Новини авіації
Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди
Війна Росії з Україною Зеленський заяви Донбас новини Маріуполь новини Харків новини Київ новини Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни

Запорізьку АЕС перевели на мінімальний рівень потужності: названа причина

Фото: Запорізьку АЕС перевели на мінімальний рівень потужності (facebook com rostinfocom)
Автор: Наталія Юрченко

Запорізьку атомну електростанцію, яка тимчасово знаходиться під контролем окупантів, перевели на мінімальний рівень потужності для забезпечення тільки власних потреб. Причиною цього стало пошкодження високовольтної лінії.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Енергоатом.

Зазначається, що на південному напрямку було пошкоджено високовольтну лінію 330 кВ. Через це АЕС почала працювати лише для власних потреб.

"Запорізьку АЕС для забезпечення стійкої роботи енергосистеми перевели на рівень потужності, за якого забезпечується тільки живлення власних потреб", - йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, 26 квітня над Запорізькою АЕС зафіксували дві крилаті ракети російської армії.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Запорожская АЭСЭнергоатом