На Запорожской ТЭС отключили энергоблок. Проводят аварийный ремонт

Запорожская теплоэлектростанция (ТЭС) сегодня ночью отключила энергоблок №1. Энергоблок отключили, чтобы устранить свищ на ширме котла.
Об этом сообщила пресс-служба Запорожской ТЭС на странице в Facebook.
"Для тепловой генерации свищи на оборудовании не редкое явление, с которым энергетики обычно оперативно справляются. Выход в ремонт энергоблока не повлиял на тепло - и электроснабжение города. Сейчас на Запорожской ТЭС работает энергоблок №3 общей мощностью 200 МВт", - отметили в пресс-службе.
По данным компании "Укрэнерго", по состоянию на сегодня первый энергоблок Запорожской ТЭС находится в аварийном ремонте, а на энергоблоках №2 и №4 проводят текущий ремонт.
Напомним, в феврале на Запорожской ТЭС аварийно отключился первый энергоблок. Аварийное отключение произошло из-за неисправности системы охлаждения трансформатора Т-1.
Это аварийное отключение произошло через несколько дней после того, как авария на Запорожской ТЭС оставила без электроснабжения Энергодар и ряд населенных пунктов.