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На Запорожской ТЭС вновь аварийно отключился один из энергоблоков

Энергодар, Пятница 05 февраля 2021 15:05
На Запорожской ТЭС вновь аварийно отключился один из энергоблоков
Фото: Запорожская ТЭС (ДТЭК)
Автор: Роман Тверденко

На Запорожской теплоэлектростанции произошло аварийное отключение энергоблока №1. О проблемах с электричеством в Энергодаре не сообщается.

Об этом сказано на сайте городского совета Энергодара.

Аварийное отключение произошло в 10:49 из-за неисправности системы охлаждения трансформатора Т-1. Известно также, что ведутся пусконастраивательные работы на энергоблоке №2.

Сейчас на ТЭС работают третий и четвертый энергоблоки. В ДТЭК заявляют, что авария не повлияла на подачу электричества и воды в регионе. Второй энергоблок вскоре должен восполнить мощность, потерянную из-за отключения первого.

Напомним, в среду на Запорожской ТЭС произошла авария с отключением энергоблоков. Из-за этого вечером 3 февраля в Энергодаре и ряде населенных пунктов пропало электричество, а также возникли перебои в подаче воды. Ситуацию исправили к середине четверга.

Также сообщалось, что причину короткого замыкания, которое привело к аварии на Запорожской тепловой электростанции, будет расследовать специальная комиссия.

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