RU

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Travel
+
-

Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Особистий досвід
Вікенд
Діти

На Запорізькій ТЕС відключили енергоблок. Проводять аварійний ремонт

Автор: Дмитро Левицький

Запорізька теплоелектростанція (ТЕС) сьогодні вночі відключила енергоблок №1. Енергоблок вимкнули, щоб усунути свищ на ширмі котла.

Про це повідомила прес-служба Запорізької ТЕС на сторінці у Facebook.

"Для теплової генерації свищі на обладнанні не рідкісне явище, з яким енергетики зазвичай оперативно справляються. Вихід в ремонт енергоблоку не вплинув на тепло- і електропостачання міста. Зараз на Запорізькій ТЕС працює енергоблок №3 загальною потужністю 200 МВт", - зазначили в прес-службі.

За даними компанії "Укренерго", станом на сьогодні перший енергоблок Запорізької ТЕС перебуває на аварійному ремонті, а на енергоблоках №2 та №4 проводять поточний ремонт.

Нагадаємо, у лютому на Запорізькій ТЕС аварійно відключився перший енергоблок. Аварійне відключення сталося через несправність системи охолодження трансформатора Т-1.

Це аварійне відключення сталося через кілька днів після того, як аварія на Запорізькій ТЕС залишила без електропостачання Енергодар та ряд населених пунктів.

Читайте РБК-Україна в Google News
Новини України отключениеавария