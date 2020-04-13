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Во Львовской области проверяют на коронавирус еще 6 человек

Новости » Коронавирус     13.04.2020 - 09:41
Во Львовской области проверяют на коронавирус еще 6 человек
Иллюстративное фото (РБК-Украина)

Сейчас на лечении во Львовской областной инфекционной клинической больнице - 83 человека

Во Львовской области за ночь с подозрением на коронавирусную инфекцию обратились еще 6 человек. Об этом сообщает пресс-служба Львовской ОГА.

Как отмечается, обратились пациенты из города Львова, Пустомытовского района. Сейчас на лечении во Львовской областной инфекционной клинической больнице - 83 человека.

В пресс-службе добавили, что на самоизоляции находятся 566 лица. За все время выписаны - 158 пациентов. Состояние большинства больных - средней тяжести. У 18-ти пациентов состояние тяжелое. 3 пациента на аппарате ИВЛ.

Напомним, специальный представитель Генерального директора Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) по вопросам пандемии коронавируса Дэвид Набарро заявлял, что коронавирус не исчезнет, пока не будет изобретена и введена в широкое пользование вакцина.

Отметим, в Николаевской области возросло количество инфицированных коронавирусом COVID-19. - зарегистрировано 5 подтвержденных случаев. Первыми заболели две женщины пенсионного возраста, жительницы села Вороновка Вознесенского района. На данный момент они находятся на стационарном лечении.

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