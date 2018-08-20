В Запорожской области столкнулись два автомобиля, пострадали 5 человек

Полиция открыла уголовное производство

Вчера, 19 августа, в Запорожской области на автодороге "Харьков -Симферополь" столкнулись два автомобиля, в результате чего пострадали 5 человек. Об этом сообщает пресс-служба Главного управления Национальной полиции в Запорожской области.

Как сообщается, два автомобиля столкнулись около 12 часов дня возле села Новобогдановка. Водитель автомобиля BMW выехал на встречную полосу и совершил столкновение с автомобилем Ford, который двигался во встречном направлении.

"В результате аварии в больницу доставлены пять человек: водитель автомобиля Ford, 1982 года рождения, трое его пассажиров, женщина 1981 года рождения и дети 2005, 2006 годов рождения и пассажир автомобиля BMW 2005 года рождения", - говорится в сообщении.

Фото: авария в Запорожской области

Открыто уголовное производство по признакам ч. 1 ст. 286 Уголовного кодекса Украины (Нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, которые управляют транспортными средствами). Продолжается досудебное расследование.

Напомним, что сегодня, 20 августа, в Киеве в Дарницком районе в результате ДТП один человек погиб и 9 пострадали.

Добавим, что в результате дорожно-транспортного происшествия (ДТП) под Днепром пострадали 16 человек, по факту аварии полиция возбудила дело.

Также вчера во Львовской области вблизи Золочева в дорожньо-транспортное происшествие (ДТП) попал автобус с 44 туристами.