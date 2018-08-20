У Запорізькій області зіткнулись два авто, постраждали 5 людей

Поліція відкрила кримінальне провадження

Вчора, 19 серпня, у Запорізькій області автошляху "Харків -Сімферополь" зіткнулись два автомобіля, внаслідок чого постраждали 5 людей. Про це повідомляє прес-служба Головного управління Національної поліції у Запорізькій області.

Як повідомляється, два автомобіля зіткнулись близько 12 годин дня біля села Новобогданівка. Водій автомобіля BMW виїхав на зустрічну смугу та скоїв зіткнення з автомобілем Ford, який рухався в зустрічному напрямку.

"Внаслідок аварії до лікарні доставлено п’ятеро осіб: водій автомобіля Ford, 1982 року народження, троє його пасажирів, жінка 1981 року народження й діти 2005, 2006 років народження та пасажир автомобіля BMW 2005 року народження", - йдеться у повідомленні.

Фото: аварія у Запорізькій області

Відкрито кримінальне провадження за ознаками ч. 1 ст. 286 Кримінального кодексу України (Порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами). Триває досудове розслідування.

Нагадаємо, що сьогодні, 20 серпня, у Києві у Дарницькому районі внаслідок ДТП одна людина загинула та 9 постраждали, серед яких є дитина.

Додамо, що у результаті дорожньо-транспортної пригоди (ДТП) під Дніпром постраждали 16 осіб, за фактом аварії поліція порушила справу.

Також вчора у Львівській області поблизу Золочева у дорожньо-транспортну пригоду (ДТП) потрапив автобус з 44 туристами.