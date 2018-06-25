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У Запорізькій області зіткнулися два автомобілі, троє загиблих

НовиниНадзвичайні події    25.06.2018 - 15:37
Фото: ДТП в Запорізькій області (zp.npu.gov.ua)
Фото: ДТП в Запорізькій області (zp.npu.gov.ua)

Ще двоє людей госпіталізовані

У Запорізькій області в результаті дорожньо-транспортної пригоди (ДТП) загинули три людини, ще двоє, зокрема дитина, були госпіталізовані. Про це повідомляє прес-служба поліції області.

Повідомляється, що аварія сталася у Васильківському районі сьогодні, 25 червня, приблизно о 06:15 на 348 км траси "Харків - Сімферополь".

"Водій автомобіля "ГАЗ-24" не впорався з керуванням, виїхав на смугу зустрічного руху та скоїв зіткнення з автомобілем Skoda Fabia, який рухався в зустрічному напрямку", - повідомляють в поліції.

В результаті зіткнення водій і пасажир "ГАЗ" загинули на місці. Смертельні травми також отримав водій Skoda, житель Харківської області. Пасажири Skoda, жінка і дівчинка 2010 року народження були доставлені в районну лікарню.

На даний момент за фактом аварії відкрито кримінальне провадження за ч. 3 ст. 286 Кримінального кодексу України - порушення правил дорожнього руху. Триває досудове слідство.

 

Фото: ДТП в Запорізькій області (zp.npu.gov.ua)

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що в Херсонській області в с. Каїри автомобіль на смерть збив жінку з тримісячною дитиною.

У Херсонській області автомобіль на смерть збив жінку з тримісячною дитиною У Грузії мікроавтобус потрапив у ДТП, постраждали 19 осіб
Теги публікації: ДТП, Запорожская область  Популярні теги: Київ, Порошенко Петро, Курс долара, новини України, ООС
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