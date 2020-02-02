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В Запорожской области столкнулись автомобили, есть жертвы

Новости » Происшествия     02.02.2020 - 14:31
В Запорожской области столкнулись автомобили, есть жертвы
Иллюстративное фото (pixabay.com)

Один человек погиб и 4 пострадали

В Запорожской области утром 2 февраля произошло столкновение двух легковых автомобилей, в результате чего погиб человек. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу местной полиции.

По данным правоохранителей, около 5 часов утра автомобиль Nissan, пересекая на красный сигнал светофора перекресток проспекта Богдана Хмельницкого и улицы Гетмана Сагайдачного в Мелитополе, столкнулся с автомобилем Volkswagen.

Отмечается, что в результате аварии погиб водитель одного из автомобилей. Еще четверо человек получили телесные повреждения и были госпитализированы.

Сейчас решается вопрос о задержании водителя Nissan. По факту ДТП открыто уголовное производство по ч. 2 ст. 286 Уголовного кодекса Украины. Досудебное расследование инцидента продолжается.

Напомним, ранее сообщалось, что в Кировоградской области ночью 2 февраля автомобиль Chery Amulet столкнулся с электроопорой. В результате аварии пострадали водитель и четверо пассажиров автомобиля. Пострадавшие были госпитализированы.

Также РБК-Украина писало, что в Киеве на перекрестке проспекта Валерия Лобановского и улицы Демеевской произошло столкновение патрульного автомобиля Toyota Prius и легкового автомобиля Renault Kangoo. В результате ДТП никто не пострадал.

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