В Запорожской области силы ПВО сбили ракету оккупантов

Войска РФ продолжают обстреливать Запорожскую область. Очередную ракету оккупантов уничтожили защитники Украины.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пост Запорожской ОГА в Facebook.
Спикер Запорожской областной военной администрации Иван Арефьев заявил об очередном обстреле 26 апреля. Вражеская ракета была уничтожена под Запорожьем.
"Еще один "прилет" за сегодня! В этот раз возле областного центра, в районе села Спасовка. Ракета уничтожена силами ПВО Сил обороны Запорожского края", – говорится в сообщении.
Ранее глава области подтвердил удар по одному из предприятий Запорожья. В результате вражеских обстрелов погиб мирный житель.
К слову, три человека погибли под обломками разрушенного обстрелом РФ дома в Попасной.
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