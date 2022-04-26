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В Запорожской области силы ПВО сбили ракету оккупантов

Фото: Уничтоженная российская ракета (facebook.com/zoda.gov.ua)
Автор: Антон Федорцив

Войска РФ продолжают обстреливать Запорожскую область. Очередную ракету оккупантов уничтожили защитники Украины.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пост Запорожской ОГА в Facebook.

Спикер Запорожской областной военной администрации Иван Арефьев заявил об очередном обстреле 26 апреля. Вражеская ракета была уничтожена под Запорожьем.

"Еще один "прилет" за сегодня! В этот раз возле областного центра, в районе села Спасовка. Ракета уничтожена силами ПВО Сил обороны Запорожского края", – говорится в сообщении.

Ранее глава области подтвердил удар по одному из предприятий Запорожья. В результате вражеских обстрелов погиб мирный житель.

К слову, три человека погибли под обломками разрушенного обстрелом РФ дома в Попасной.

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