У Запорізькій області сили ППО збили ракету окупантів

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на допис Запорізької ОДА у Facebook.

Речник Запорізької обласної військової адміністрації Іван Ареф'єв заявив про черговий обстріл 26 квітня. Ворожа ракета була знищена під Запоріжжям.

"Ще один "прильот" за сьогодні! Цього разу біля обласного центру, в районі села Спасівка. Ракету знищено силами ППО Сил оборони Запорізького краю", – йдеться в повідомленні.

Раніше очільник області підтвердив удар по одному з підприємств Запоріжжя. Внаслідок ворожого обстрілу загинув мирний мешканець.