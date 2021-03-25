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В Запорожской области школьников отправили на "дистанционку", регион в "оранжевой" зоне

Новина українською → Запорожье, Четверг 25 марта 2021 18:26
В Запорожской области школьников отправили на "дистанционку", регион в "оранжевой" зоне Фото: ученики в масках (facebook.com/koda.gov.ua)
Автор: Роман Тверденко

В Запорожской области ученики 5-11 классов будут учиться в дистанционном формате. Область пока остается в "оранжевой" зоне карантина.

Об этом сообщает Запорожская облгосадминистрация.

С 29 марта на дистанционку перейдут ученики с 5 по 11 классы местных школ. Ученки начальной школы (1-4 классы) продолжат учиться в привычном режиме, а детские сады также продолжат работу.

В то же время, областная комиссия по ТЭБ и ЧС разрешила властям на местах усиливать карантин в случае ухудшения ситуации и вводить ограничения "красной" зоны.

Запорожская область остается в "оранжевой" зоне карантина. Она не предусматривает усиления ограничений и является предупреждающей. Область превышает только показатель эпидемиологического порога, но все показатели по коронавирусу также продолжают расти.

Напомним, в Николаевской области вводят карантинные ограничения "красной" зоны. Ужесточение начнется с субботы, 27 марта.

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