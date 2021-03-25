ru ua
News Daily Lite Styler Travel
News Новини України Коронавірус Місцеві вибори Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Hi-tech Енергетика Транспорт Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди
Lite Новини шоу-бізнесу Спецпроекти Мода Краса Стиль життя Афіша Їжа
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори Статті
Travel Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Особистий досвід Вікенд Діти Точки зору

У Запорізькій області школярів відправили на "дистанційку", регіон у "помаранчевої" зоні

Новость на русском → Запоріжжя, Четвер 25 березня 2021 18:26
У Запорізькій області школярів відправили на "дистанційку", регіон у "помаранчевої" зоні Фото: учні в масках (facebook.com/koda.gov.ua)
Автор: Роман Тверденко

У Запорізькій області учні 5-11 класів навчатимуться у дистанційному форматі. Область поки залишається в "помаранчевій" зоні карантину.

Про це повідомляє Запорізька облдержадміністрація.

З 29 березня на дистанційку перейдуть учні з 5 по 11 класи місцевих шкіл. Ученки початкової школи (1-4 класи) продовжать навчання у звичному режимі, а дитячі садки також продовжать роботу.

У той же час, обласна комісія з ТЕБ та НС дозволила владі на місцях посилювати карантин у разі погіршення ситуації і вводити обмеження "червоної" зони.

Запорізька область залишається в "помаранчевій" зоні карантину. Вона не передбачає посилення обмежень і є попереджувальною. Область перевищує тільки показник епідеміологічного порогу, але всі показники коронавирусу також продовжують рости.

Нагадаємо, в Миколаївській області вводять карантинні обмеження "червоної" зони. Посилення почнеться з суботи, 27 березня.

Читайте РБК-Україна в Google News
Новини України Суспільство Запоріжжя
NEWS
Китайський CoronaVac доставлять в Україну вже сьогодні: що відомо про вакцину
Китайський CoronaVac доставлять в Україну вже сьогодні: що відомо про вакцину
DAILY
Правосуддя в мережі. Як і навіщо команда Зеленського створює "суд в смартфоні"
Олег Чернишкореспондент РБК-Україна Правосуддя в мережі. Як і навіщо команда Зеленського створює "суд в смартфоні"