В Запорожской области российский танк переехал "Таврию": погибли двое мужчин и ребенок

В Запорожской области между селами Ореховского района оккупанты танком переехали легковой автомобиль. В результате погибли двое мужчин и ребенок.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Национальную полицию .

Отмечается, что автомобиль "Таврия" двигался между селами Нестерянка и Мирное, а затем остановился на обочине. Российские военные преступники переехали машину танком.

В результате действий оккупантов погибли двое взрослых мужчины и несовершеннолетний мальчик, который сгорел в пылающей машине.

По данному факту открыли уголовное производство по ч. 2 ст. 438 УК Украины (нарушение законов и обычаев войны).