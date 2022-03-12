У Запорізькій області російський танк переїхав "Таврію": загинули двоє чоловіків та дитина
В Запорізькій області між селами Оріхівського району окупанти танком переїхали легковий автомобіль. В результаті загинули двоє чоловіків та дитина.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Національну поліцію.
Зазначається, що автомобіль "Таврія" рухався між селами Нестерянка та Мирне, а потім зупинився на узбіччі. Російські військові злочинці переїхали машину танком.
В наслідок дій окупантів загинули двоє дорослих чоловіка та неповнолітній хлопчик, який згорів у палаючій автомашині.
За даним фактом відкрили кримінальне провадження за ч. 2 ст. 438 КК України (порушення законів та звичаїв війни).
Нагадаємо, СБУ перехопила розмову окупантів під Харковом. Російський військовий розповів, що їм дозволили стріляли по цивільному населенню.
Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.