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У Запорізькій області російські військові захопили тепличний комбінат

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Запоріжжя, Середа 20 квітня 2022 06:04
У Запорізькій області російські військові захопили тепличний комбінат Тепличний комплекс (Фото: vesti.ua)
Автор: Константин Широкун

У Запорізькій області російські військові захопили тепличний комбінат компанії "Агрокоін". Підприємство спеціалізується на вирощуванні овочів і баштанних культур, коренеплодів і бульбоплодів. Про захоплення повідомив власник компанії Андрій Чорний.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Facebook Андрія Чорного.

"Наше підприємство, а саме тепличний комбінат "Енергодар", було захоплено окупантами за сприяння колаборантів, у нас немає контролю над відвантаженням нашої продукції, всі виручені кошти окупанти використовують у своїх цілях", - написав Чорний.

Він також повідомив, що всі органи законної української влади проінформовані про захоплення підприємства, тому всі дії з активами і продаж продукції є незаконними.

Всі подробиці російської агресії, ситуація в містах і міжнародна реакція - у текстовому онлайні РБК-Україна.

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