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В Запорожской области разоблачили схему по продаже оружия. Задержали чиновника ГСЧС

Фото: на Запорожье разоблачили канал сбыта огнестрельного оружия (facebook.com/pgo.gov.ua)
Автор: Наталья Юрченко

В Запорожской области разоблачили чиновника Государственной службы по чрезвычайным ситуациям. Он организовал канал сбыта огнестрельного оружия.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Офис генпрокурора.

По данным следователей, руководитель одного из подразделений местных спасателей создал незаконную схему по продаже оружия, которое поставляли с мест боевых действий в Запорожье.

Чиновника задержали во время продажи противотанкового гранатомета за 7 тысяч долларов. У него также нашли два автомата Калашникова и большое количество патронов калибра 7,62 мм.

По факту незаконного сбыта огнестрельного оружия и боеприпасов открыли уголовное дело (ч. 1 ст. 263 УКУ). Сейчас решается вопрос об объявлении подозрения и избрании меры пресечения. Правоохранители также разыскивают лиц, которые могут быть причастны к нелегальной схеме.

Напомним, СБУ разоблачила агентурную сеть оккупантов, которая помогла российским войскам зайти в Николаев.

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Запорожская областьВойна России против УкраиныГСЧС