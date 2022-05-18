У Запорізькій області викрили схему з продажу зброї. Затримано чиновника ДСНС

За даними слідчих, керівник одного з підрозділів місцевих рятувальників створив незаконну схему з продажу зброї, яку постачали із місць бойових дій у Запоріжжі.

Чиновника затримали під час продажу протитанкового гранатомета за 7 тисяч доларів. У нього також знайшли два автомати Калашникова та значну кількість патронів калібру 7,62 мм.

За фактом незаконного збуту вогнепальної зброї та боєприпасів відкрили кримінальну справу (ч. 1 ст. 263 ККУ). Наразі вирішується питання про оголошення підозри та обрання запобіжного заходу. Правоохоронці також розшукують осіб, які можуть бути причетні до нелегальної схеми.