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У Запорізькій області викрили схему з продажу зброї. Затримано чиновника ДСНС

Фото: на Запоріжжі викрили канал збуту вогнепальної зброї (facebook.com/pgo.gov.ua)
Автор: Наталія Юрченко

У Запорізькій області викрили чиновника Державної служби з надзвичайних ситуацій. Він організував канал збуту вогнепальної зброї.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Офіс генпрокурора.

За даними слідчих, керівник одного з підрозділів місцевих рятувальників створив незаконну схему з продажу зброї, яку постачали із місць бойових дій у Запоріжжі.

Чиновника затримали під час продажу протитанкового гранатомета за 7 тисяч доларів. У нього також знайшли два автомати Калашникова та значну кількість патронів калібру 7,62 мм.

За фактом незаконного збуту вогнепальної зброї та боєприпасів відкрили кримінальну справу (ч. 1 ст. 263 ККУ). Наразі вирішується питання про оголошення підозри та обрання запобіжного заходу. Правоохоронці також розшукують осіб, які можуть бути причетні до нелегальної схеми.

Нагадаємо, СБУ викрила агентурну мережу окупантів, яка допомогла російським військам зайти у Миколаїв.

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