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У Запорізькій області викрито конвертцентр з оборотом в 240 млн грн

Запорізька область, Середа 23 вересня 2020 21:12
У Запорізькій області викрито конвертцентр з оборотом в 240 млн грн
Фото: гроші (РБК-Україна)
Автор: Максим Зайченко

Правоохоронці в Запорізькій області ліквідували центр мінімізації платежів до бюджету, через який протягом 2019-2020 років "відмили" близько 240 мільйонів гривень. Відкрито кримінальну справу.

Про це повідомляє прес-центр Державної фіскальної служби в Запорізькій області.

Податківці з силовиками викрили угруповання, яка надавало підприємствам у Запорізькій, Дніпропетровській і Київській областях і незаконні послуги з мінімізації податків шляхом переведення безготівкових коштів у готівку.

"Фігуранти створили низку суб'єктів господарювання, зареєстрованих на підконтрольних осіб, на рахунку яких підприємства перераховували безготівкові кошти за нібито отримані послуги або реалізовані товари. Надалі кошти переводилися в готівку з допомогою чекових книжок і поверталися вигодонабувачам за винагороду в розмірі близько 10-12%", - йдеться в повідомленні.

В рамках кримінального провадження правоохоронці провели обшуки, в результаті вилучили документи фіктивних фірм, а також три ноутбуки, що містять інформацію про діяльність конвертцентру. Слідство триває.

Також РБК-Україна писало, що в Дніпрі викрито конвертцентр з оборотом 500 млн гривень.

Крім того, в кінці червня правоохоронці заблокували діяльність конвертцентру з оборотом в 400 млн гривень.

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