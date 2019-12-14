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В Запорожской области произошло ДТП, есть жертва

Новости » Происшествия     14.12.2019 - 22:56
В Запорожской области произошло ДТП, есть жертва
Иллюстративное фото (РБК-Украина)

Всовершил наезд на дерево и опору линии электропередач

В Запорожской области произошло дорожно-транспортное происшествие, в результате которой погиб мужчина. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу полиции Запорожской области.

Как сообщается, ДТП произошло в Бердянске на ул. Мелитопольское шоссе. Водитель Audi A5 выехал за пределы проезжей части на закруглении дороги. После этого он совершил наезд на дерево и опору линии электропередач.

В результате аварии водитель машины 1980 года рождения погиб от полученных травм. Пассажира автомобиля 1983 года рождения госпитализировали.

По данному факту правоохранители открыли уголовное производство по статье "Нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, которые управляют транспортными средствами".

Напомним, в Ровенской области произошла авария с участием микроавтобуса, в результате которого один человек погиб и трое пострадали.

Кроме того, в Черкассах произошло дорожно-транспортное происшествие с участием маршрутки и внедорожника. В результате автопроисшетвия пострадали водитель и пассажирка внедорожника, их госпитализировали медики 3-й городской больницы.

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