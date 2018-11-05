В Запорожской области приговорили к трем годам лишения свободы боевика "ДНР"

Фото: боевик "ДНР" (ssu.gov.ua)

Уроженец Донецкой области в июне 2014 года вступил в ряды незаконных вооруженных формирований, где принимал активное участие в боевых действиях против сил антитеррористической операции

Токмакский районный суд Запорожской области приговорил к трем годам лишения свободы боевика террористической организации "ДНР". Об этом сообщает РБК-Украина ссылаясь на пресс-службу Службы безопасности Украины.

Как отмечается, уроженец Донецкой области в июне 2014 года вступил в ряды незаконных вооруженных формирований, где принимал активное участие в боевых действиях против сил антитеррористической операции, в частности в террористическом группировке "Оплот".

"Правоохранители задержали боевика в январе 2017 года в Белопольском районе Сумской области, куда он приехал навестить родственников. Суд признал мужчину виновным в совершении преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 260 Уголовного кодекса Украины и назначил ему наказание в виде трех лет лишения свободы", - говорится в сообщении.

Напомним, в Донецкой обл. заочно приговорили к 10 годам лишения свободы псевдоминистра финансов "ДНР". Правоохранители установили, что с ноября 2014 года жительница временно оккупированного Донецка возглавляет фейкове "министерство финансов" ДНР и активно способствует преступной деятельности незаконных вооруженных формирований.