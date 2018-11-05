У Запорізькій області засудили до трьох років позбавлення волі бойовика "ДНР"

Фото: бойовик "ДНР" (ssu.gov.ua)

Уродженець Донецької області у червні 2014 року вступив до лав незаконних збройних формувань, де брав активну участь у бойових діях проти сил антитерористичної операції

Токмацький районний суд Запорізької області засудив до трьох років позбавлення волі бойовика терористичної організації "ДНР". Про це повідомляє РБК-Україна, посилаючись на прес-службу Служби безпеки України.

Як зазначається, уродженець Донецької області у червні 2014 року вступив до лав незаконних збройних формувань, де брав активну участь у бойових діях проти сил антитерористичної операції, зокрема в терористичному угрупованні "Оплот".

"Правоохоронці затримали бойовика у січні 2017 року у Білопільському районі Сумської області, куди він приїхав відвідати родичів. Суд визнав чоловіка винним у скоєнні злочину передбаченого ч. 2 ст. 260 Кримінального кодексу України та призначив йому покарання у вигляді трьох років позбавлення волі", - йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, у Донецькій обл. заочно засудили до 10 років позбавлення волі псевдоміністра фінансів "ДНР". Правоохоронці встановили, що з листопада 2014 року мешканка тимчасово окупованого Донецька очолює фейкове "міністерство фінансів" ДНР та активно сприяє злочинній діяльності незаконних збройних формувань.