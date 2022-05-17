В Запорожской области подростки пошли на сотрудничество с оккупантами, - ОВА

В селе Инженерное Пологовскго района Запорожской области местные подростки начали сотрудничать с оккупантами. Они передавали информацию об оставленных домах и материальных ценностях, которые остались в них.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление Запорожской областной военной администрации.

"Как за коллаборационизм, так и за мародерство придется отбывать наказание по украинскому законодательству - причем к ответственности будут привлечены и родители этих детей", - говорится в сообщении.

По информации местных жителей, эти несовершеннолетние также участвуют в мародерстве.

Напомним, в Харьковской области СБУ задержала сторонника "русского мира", который сдавал оккупантам позиции ВСУ. В дальнейшем эта информация передавалась сотрудникам ФСБ РФ.

Мы также писали о том, что в Луцке разоблачили троих завербованных ФСБ подростков, которые постоянно слонялись возле одного из блокпостов.

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