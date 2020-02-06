ru
ua
News
News
Новости Украины
Выборы 2019
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Телеком & IT
Энергетика
Инфраструктура
АПК
Спорт
Пресс-релизы
Выборы 2019
Выборы 2019
Выборы 2019
Новости
Кандидаты в президенты Украины 2019
Рейтинг партий
Календарь выборов
Результаты выборов по регионам Украины
Экзит-полы
Результаты выборов
Выборы 2014
Выборы 2012
Daily
Daily
Daily
Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды
Lite
Lite
Lite
Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Styler
Styler
Styler
Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь
Наши авторы
Статьи

В Запорожской области перевернулась рейсовая маршрутка, есть пострадавшие

Новости » Происшествия     06.02.2020 - 13:41
В Запорожской области перевернулась рейсовая маршрутка, есть пострадавшие
Фото: ДТП в Мелитопольском районе (zp.npu.gov.ua)

Пострадали шесть человек, пятерых - госпитализировали

В Запорожской области произошло дорожно-транспортное происшествие с участием рейсового микроавтобуса, в результате пострадали шесть пассажиров. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Национальной полиции в Запорожской области.

Сообщается, что ДТП произошло 6 февраля около 7:30 на 459 километре автодороги Одесса-Мелитополь-Новоазовск в Мелитопольском районе. Водитель микроавтобуса "Mercedes Sprinter" не справился с управлением и допустил опрокидывание маршрутки.

"В момент ДТП в салоне находилось шесть пассажиров, четверо жителей Приазовского района и двое жителей Мелитополя. Пассажиры получили телесные повреждения разной степени тяжести и самостоятельно обратились за медицинской помощью. Пятеро из них госпитализированы в больницу", - сообщили в полиции.

По данному факту возбуждено уголовное производство по признакам ч.1 ст.286 Уголовного кодекса Украины (нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, управляющими транспортными средствами).

В полиции призвали водителей быть более внимательными в связи с ухудшением погодных условий и ситуацией на дорогах.

Ранее РБК-Украина писало, что 6 февраля в Одесской области перевернулся рейсовый автобус Одесса – Киев. Травмы получили 37-летняя женщина и 9-летний ребенок.

Напомним, синоптики предупреждают об ухудшении погодных условий. В частности, в ближайшие дни в Украине ожидаются снегопады, метели и гололед на дорогах.

В Харькове произошло ДТП с участием 8 автомобилей В Ивано-Франковске под поезд попал подросток
Новости Украины ЗапорожьеДТПЗапорожская областьмаршрутка
News
On Top
Продолжая просматривать www.rbc.ua, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Пропустить Соглашаюсь