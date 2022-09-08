У Запорізькій області знову перебої з подачею електроенергії

В Енергодарі і навколишніх населених пунктах пропало світло. У Мелітополі також спостерігаються перебої з подачею електроенергії.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на мера Мелітополя Івана Федорова та мера Енергодара Дмитра Орлова .

Орлов написав, що близько 20:00 зникло світло в Енергодарі. Окрім того, повідомляється, що світла немає і в навколишніх селах та інших населених пунктах області.

"Свої провокації з обстрілами в самому Енергодарі окупанти поєднують із обстрілами протилежного берега", - написав він.

Федоров зазначив, що у Мелітополі немає постійної подачі електроенергії.

"Знову окупанти випробовують жителів тимчасово окупованих територій", - додав він.