В Запорожской области открыли "зеленый коридор" для выезда на временно оккупированную территорию

Во вторник, 17 мая, в Запорожской области открыли "зеленый коридор" для выезда граждан на временно оккупированные территории. Коридор будет работать с 11:30 до 16:00.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сообщение Запорожской ОВА в Telegram .

"С 11.30 до 16.00 открываем зеленый коридор для граждан, изъявивших желание выехать на территорию подконтрольную противнику, в районе с. Каменское", - говорится в сообщении.

В ОВА подчеркнули, что в случае изменения ситуации в безопасности коридор будет закрыт.